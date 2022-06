¿Cómo hacer tu propio horno de barro en 10 pasos simples?

El hoyo del horno es el punto más importante. No debe ser demasiado grande, o el horno se puede enfriar, pero aún así debe ser lo suficientemente grande para que el fuego se airee y se levante correctamente. Este espacio también necesita una base propia, que se puede hacer con moldes de madera u moldes para cemento de otro material, que ayudan a darle forma a la cúpula. No olvidemos crear al fondo de la cúpula un conducto que sirva para que el humo salga. Luego, a construir el muro exterior alrededor del horno, rellenando los espacios con tierra y con un topo de hormigón, teniendo cuidado de no tapar el conducto por el que sale el humo.