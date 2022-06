7 Ideas geniales de jardines que caben en cualquier parte

Tener un huerto en casa no es una idea alocada, primero porque no utilizarás mucho espacio (solamente necesitas un par de maceteros de plástico pequeños para comenzar, tierra de hojas, vitaminas y las anheladas semillas) y tampoco deberás desvivirte por un proyecto que necesita que estés atenta a él, pero no de manera sobre protectora.

Cada plantación necesita un tiempo diferente por lo que si estás por plantar cilantro, tomates o un par de hierbas medicinales, te recomendamos que conozcas bien cómo es su proceso previo a la plantación.