¿Poco espacio? 8 Cocinas comedor perfectas para tu casita

Finalmente y para terminar este libro de ideas tenemos este comedor que es una isla y que cumple dos funciones: ser el lugar para preparar los alimentos y para disfrutar cada uno de ellos.

Los colores son claros, terrosos, mucho más tradicionales pero que conservan la magia y la clase de esta cocina de lujo.

De manera que si no tienes espacio disponible en casa o simplemente quieres variar y tener todo los muebles más concentrados, entonces no lo pienses más y opta por un comedor integrado a la cocina y enamórate de él. Y no dejes de leer 6 Comedores estilosos ¡Especial para espacios pequeños!