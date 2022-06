10 Truquitos sencillos que aumentan el valor de tu casa

Lo mejor que puedes hacer para que tu casa se vea ordenada y, por lo tanto, de catálogo, es “limpiando” el espacio. Es útil que te deshagas de los muebles que sobran, porque no son necesarios o no van acorde con el espacio de tu casa. Una vez que elimines esto o administres mejor los espacios, podrás ver que tu hogar se ve hermoso. No le temas al orden, porque tal como se ve en esta foto tu casa con menos muebles se puede ver hasta más elegante.