10 Parrillas únicas y diferentes ¡Para todos los gustos!

El asado es una comida de culto en muchas partes del mundo, y qué decir de países latinoamericanos como Chile, en el que no se pierde ocasión para organizar un asado con los amigos y la familia, ya sea para el 18 de septiembre, algún cumpleaños o un fin de semana largo, siempre hay una buena excusa para disfrutar de un asado.

La importancia de los asados no es solamente el hecho de comer rico, más bien es el hecho de que nos permite compartir con quienes queremos, es una de las actividades que más nos permite socializar, es el acto de compartir con nuestros semejantes lo que más nos interesa.

A veces no disponemos del espacio suficiente en casa para organizar un asado como Dios manda, pero la vida moderna de hoy en día, permite que podamos disfrutar de esta actividad social así no tengamos el quincho más grande, pero algo que si no puede faltar es una parrilla.

En el mercado podemos encontrar infinidad de modelos de parrillas como las portátiles, a gas, a carbón, tipo barbacoa y de mesa, entre otros muchos modelos que se adaptan a las necesidades de cada quien. En este libro de ideas te presentaremos 10 parrillas que te inspirarán para acondicionar un espacio de tu casa para instalarlas y disfrutar de un rico asado, especialmente en este verano que comienza.