6 sencillos pasos para hacer más ecológica tu casa

Para el cuidado del agua tenemos múltiples opciones, pero por si no conocías de su existencia te vamos a hablar de los últimamente tan utilizados generadores de agua potable a partir de la humedad del aire que respiramos. Su proceso no es más que la transformación de este vapor de agua atmosférico en líquido para su posterior filtración. ¿El resultado? Agua de excelente calidad sin químicos ni aditivos. Te animamos a probarlo. Otra idea que te traemos es la colocación de piscinas naturales. Además de mimar tu piel, también lo hará con tus bolsillos. Olvídate del costoso mantenimiento de las otras piscinas y del desperdicio de agua. Además de todo esto no te olvides de la instalación de grifos que dispensen el agua homogéneamente. Ahorrarás más cantidad de agua de la que crees.