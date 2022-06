Una mansión en madera como la que soñamos cuando niños

Por el otro lado podemos ver parte de la cocina y el comedor que se proyectan hacia un deck de madera. Lo interesante aquí es el como mezclaron colores adecuadamente. En la totalidad de la casa se trabaja en la gama de grises, y excepcionalmente se usa el café en la parte de la terraza. ¡Que se ve hermoso!

Eso solo nos dice cuán necesario es la planificación del color, y no solo en las superficies de los muros, si no en las texturas, en los materiales utilizados y en tonos mismos de la estructura a la vista. Un ejemplo de ello es que los cimientos de piedra, o socavón, hayan sido de ese tono en particular. Casi parece como si lo hubieran pintado encima para que combinara mejor.