¿Cómo hacer de tu casa un mejor hogar para tu mascota?

Los dueños de animales sabrán que si hay algo que defenderás hasta que no puedas más, ése es lo relacionado con tu mascota. Si no la tienes y lo planeas prepárate para la eterna lucha: perro o gato. ¿Te pensabas que esa pelea sólo sucede en el mundo animal y el cinematográfico? Olvídate. Hace mucho, quizás demasiado, tiempo que este debate traspasó la pantalla y el reino de las mascotas hasta sus dueños. Las razones por las que entras en este tema pueden ser diversas, pero no se puede negar, que siempre que puedas, como un padre orgulloso de sus hijos, vas a alardear de lo bueno que es tener a tu mascota. Pero este dilema también es una excusa perfecta para hacer una lista verbal de ventajas y desventajas de cada mascota, que varía, como no podía ser de otra forma, según nuestra preferencia. Luego vendrán los que adoren los pájaros o los conejos, y ni hablar de los amantes de los animales estilo erizo o cerdo vietnamita, que se ven en seguida reducidos a la nada con una sola mirada, o todo lo contrario por lo original de su elección y el poco conocimiento que tienen el resto sobre ellos. Aunque si el tuyo es uno de estos originales casos te aconsejamos que mejor te informes en posts especializados en estas curiosas mascotas.

Pero si hay algo en lo que todos acaban coincidiendo es en el cariño inmenso, que con más o menos ventajas, se le acaba cogiendo a nuestra mascota o casi segundo hijo. Por ello te ofrecemos una serie de sencillas ideas para mimar a tu mascota en el hogar.