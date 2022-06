7 Errores fatales que hacen que tu casa se vea ¡En caos total!

Muchas personas gustan de este tipo de mobiliario, porque para ellos mientras más grande mejor. Pero hay que tener cuidado con no considerar el tamaño de la casa. Hay espacios pequeños que no soportan un sillón muy extenso o un armario gigante, porque estos quitan metros y estorban. Además de robarte espacio necesario, hacen que la casa se vea desordenada. Si este es tu caso, elimina algunos que no necesites o cámbialos de lugar.

