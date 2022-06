6 Terrazas sencillas que te inspiran a arreglar la tuya

Cuando hablamos de terrazas… ¿Quién no se imagina un té al exterior? ¿Tomar una bebida helada y disfrutar un poco del aire fresco y el sol de verano? La terrazas son el área especial para que nosotros nos sintamos aún en el interior de nuestra casa, pero con lo mejor del exterior… ¡La vista!

Por eso es tan esencial el estilo de la casa, como la forma en que construimos una terraza adicionada a una casa ya echa. No podemos darle un estilo rústico si nuestra imagen es particularmente moderna y tiene detalles minimalista. ¡Un profesional sabe que tiene que seguir una línea de estilo y diseño! No podemos tenerlo todo… y por eso hemos reunido este libro de ideas especialmente para ti, que no quieres algo muy pintoresco, que buscas algo simple de hacer y que se verá bien aunque tengas el estilo más estrafalario.