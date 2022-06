La casa de un piso con la que siempre soñaste

Una casa en un solo piso. Parece extraño decirlo, pero para los que están pensando en la construcción de un hogar esta podría ser una opción, que de hecho, no está nada de mal, por algunas razones. En primer lugar, al optar por una casa de un solo piso los costos se reducen, ya que no hay instalaciones para un segundo nivel. Además, se trata de inmuebles funcionales, las viviendas de un piso, aparte de ser independientes y no pareadas, son muy amplias, incluso más que los departamentos que ofrece hoy el mercado.

Con esta breve introducción, las casas de un solo piso también pueden proporcionar un diseño elegante y contemporáneo. Hoy te mostramos un ejemplo de una casa de un piso, ideal para una familia moderna y emprendedora, que perfectamente podría ser la tuya. El proyecto fue realizado por BiuroProjektowe MTM Styl, sí se trata de una casa en Alemania, que bien pudiera diseñarse para nuestro país.