7 Quinchos para no salir de casa durante todo el verano

Ahora podemos no sólo tomar viejos estilos y reinterpretarlos si no que podemos hacer nuestro propio y que se adecúe a uno más futurista. El estilo moderno ya no tiene límites en materiales y este quincho es la demostración de eso. El trabajo en forma, decoración y color es bellísimo para volver un patio sencillo en un lujo moderno.

Todo va en la forma que nos arriesguemos a colocar, en el trabajo del mobiliario que no sólo es funcional si no también casi una obra de arte, y en el trabajo del material que tiene que ser sencillo, liso y complementario a tu hermoso patio.

