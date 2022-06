6 Muebles esquineros que te facilitan la vida en la cocina

Cuando hemos hablado de que la cocina debe tener casi por definición el concepto de ordenado, realmente nos hablamos de cuán ingeniosos somos, o nuestros diseñadores y arquitectos, de tomar hasta los rincones más imposibles y convertirlo en un lugar especial para mantener todo organizado.

Porque una cocina no sólo se trata de la comida, del comer y del buen estilo, también tiene que traer orden. ¿Han visto una cocina desordenada? Por ello hemos armado este libro de ideas especialmente para ti: para que veas qué no hay excusa para no organizar, pues hasta en los rincones más imposibles puede aparecer el espacio perfecto que te hacía falta para ordenar un poco más.

¡Veamos estas 6 alucinantes ideas!