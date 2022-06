¡La terraza perfecta! Para veranear todo el año…

¡Qué calor hace en esta temporada! ¿Quién no quisiera una piscina al aire libre, un asado en nuestro patio, o descansar a la mejor sombra de un árbol? La idea de este proyecto no es sólo eso si no hacerte sentir como si estuvieras de vacaciones todo el año.

¿Y cómo se logra eso? ¡Con un buen diseño y lo mejor de la arquitectura! Por eso te hemos traído este proyecto de arquitecto que sin duda te dejará con ganas de salir a veranear. Un proyecto hermoso que arquitectos sacaron el provecho a una escusa muy particular, que está hecho de la manera más sencilla y que sin duda es todo un lujo para estas épocas calurosas.