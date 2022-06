De pasado de moda a depa de lujo ¡Una transformación sin igual!

Con un estilo totalmente simple, este baño es realmente alucinante, no sólo porque casi no tiene decorados ni forma, si no que su mismo minimalismo lo hace ser un lugar especialmente de lujo. ¿Pensarían que un baño así era el complemento a esa cocina aburrida? ¿No verdad? ¡Por eso mismo! Es casi como tener tu baño de hotel cinco estrellas en tu propia casa.

Aquí la decoración misma son los lavamos, los inodoros y las superficies lisas fueron el mejor de los caminos.