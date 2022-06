10 Ideas que te animan a arreglar la casa este fin de semana

Si te la has pasado con la idea de eliminar los muros divisorios del primer piso y así tener unidos todos los espacios ¡Ahora es el momento! Te preguntarás porqué, pero la respuesta es simple. Aparte de ser una tendencia que va en alza, te permite ampliar los espacios. Si cuentas con una cocina pequeña no hay nada mejor que unirla al comedor. De esta forma podrás lucir ese diseño en el que tanto te esmeraste, y porque no decir, tanta plata te costo.

