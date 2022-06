7 Cosas que el gásfiter NUNCA te dice ¡Aunque le pagues!

¿Qué pasa cuando el sifón está tapado? Si no limpiamos con frecuencia nuestro lavaplatos ni prevenimos el paso de materiales sólidos el resultado será este. Hay veces que se puede solucionar abriendo el sifón y revisando que no se trate de un pedazo de comida o algún sólido, en este caso debe retirarse en forma manual. De lo contrario, deberá usar algún químico que no sea nocivo para el medio ambiente, el que debe aplicar en la noche, cuando todos estén durmiendo y nadie vaya a abrir la llave. De no ser así, no servirá de nada.

Tenga en cuenta que estos procedimientos deben realizarse con guantes de goma, mascarilla y gafas de seguridad.

Te invitamos a revisar: 10 Cosas que la gente con una casa limpia siempre hace