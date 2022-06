Una casa moderna donde se juega con detalles rústicos

¿Te has puesto a pensar cuántos baños has visto verdaderamente bellos? Posiblemente pocos, porque no se suele innovar mucho en esta parte de la casa. En este departamento el baño fue uno de esos espacios donde se tuvo especial cuidado, eligiendo con pinzas cada elemento decorativo. Y el vanitorio es uno de estos.

En el último tiempo los vanitorios se han ido modernizando a tal nivel que es posible hallar un montón de diseños. Acá se introdujo un toque rústico gracias a éste fabricado con parte de un tronco. Se ve genial, porque aporta un estilo rústico en un espacio más bien moderno.