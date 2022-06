Una casita sureña para dejar la ciudad ¡Ahora mismo!

Todo va enfocado en que cada pequeño detalle aporte aún más a este concepto de calidez e integración. Y la clave aquí es la eficiencia. Este proyecto está pensado para sacar el mayor provecho al recorrido del sol, además piensa en los grandes ventanales de termopanel, no sólo para obtener mayor luz, si no para obtener la mejor vista del Lago Llanquihue a sus pies. Y no sólo eso, piensa en el acondicionamiento interior de la casa, tanto con una madera ideal como soluciones alternativas como lo son un futuro invernadero en su terraza.

Es un proyecto que realmente evoca calidez y que sin duda está pensado desde la totalidad del contexto y la eficiencia que requiere sus habitantes. Una casa cuidadosamente elaborada, con hermosos detalles que con unos cuantos detalle logra sacar lo mejor de nuestro sur.

