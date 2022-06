7 Fotos de la parrilla perfecta ¡Lo hace todo!

A todos nos gusta la comida y por qué no decir la buena mesa, carnes de distintos tipos, acompañamientos y exquisitas ensaladas, sin dejar de lado las verduras asadas o salteadas en sartén. De sólo pensarlo se me hace agua la boca. Y el hecho de hablar de esto no es que me haya vuelto loca, lo qué pasa que aquí en homify damos espacio para todo tipo de construcciones, incluso aquellas que contemplan asadores, parrillas o ahumadoras, que es el nombre de la que hablaremos en el siguiente libro de ideas.

Entonces, si eres de los que preparan el asado, te gusta este tipo de cocción o siempre buscas instancia con tus amigos para hacer una de estas comilonas, simplemente, no puedes dejar de ver esta estructura parrillera, que te dejará con la boca abierta y con ganas de tirar unas carnes ¡Ahora ya!