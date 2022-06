Cómo construir una pérgola de madera en el patio en 6 simples pasos

Porque el verano llegó oficialmente al Hemisferio Sur, es que las altas temperaturas no se hicieron esperar. Es por ello que pasar un tiempo al aire libre es la mejor opción disponible, sin embargo en muchos hogares no existe la posibilidad de estar fuera de casa porque no tienen cómo protegerse del sol, ¡hasta ahora!

Un cobertizo o techo de madera es una opción sencilla de fabricar y que podrías llevar a cabo con los materiales necesarios, sin salirte de tu presupuesto y siempre escogiendo un estilo que se adapte a tus gustos.

Si aún tienes uno en casa y quieres aprender a fabricarlo con tus propias manos ya sea en tu terraza o jardín, entonces estás en el libro de ideas correcto, pasemos a ver un cobertizo tipo parrón como la que se llevó a cabo por Arquitectura e Ingeniería Puntual Limitada, conozcamos el paso a paso y enamórate de tu cobertizo incluso antes de tenerlo en casa: