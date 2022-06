10 Ideas para arreglar tu casa por menos de 40 lucas

¿Estás algo aburrido de tu living? ¿Crees que no hay nada que marque tendencia? Quizá una lámpara pueda hacer toda esa diferencia que buscas. No te conformes sólo con lo clásico, hay alternativas muy modernas y novedosas que pueden hacer juego con la decoración de tu casa. La otra recomendación es que te informes y busques lámparas que sean de calidad pero que también tengan un buen precio, porque la consigna acá es no gastar más de 40 mil pesos. Lo mejor es que hay varias opciones en el mercado donde puedes hallar lámparas buenas, bonitas o baratas. Puedes buscar una colgante u otra de piso.