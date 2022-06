10 Repisas sensacionales para tu baño pequeño

Las repisas flotantes tiene la ventaja de ser muy lindas y quedar bien en espacios como éste. Con este sistema las bisagras no son visibles, por lo que es una solución más estéticas. Lo principal es no cargar demasiado las repisas. En este caso, combinan perfecto con el resto de los materiales que fueron revestidas las paredes y piso del baño. Estas puede ser una opción también si es que quieres generar un ambiente monocromo donde las repisas no sean las protagonistas, sino que se complementen y ayuden al orden.

