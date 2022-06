10 Ideas geniales para que cambies el dormitorio ahora mismo

Si no cuentas con uno o el actual ya tiene sus días contados, es momento de que optes por cambiarlo. Hay demasiadas opciones en el mercado como para que estés siempre con el mismo respaldo. Y por si no lo sabes, el material del que está fabricado, su tamaño y color pueden afectar cómo se ve tu pieza. Es decir, no da lo mismo cuál eliges.

Los respaldos de cuero son bellísimos y fáciles de limpiar, mientras que los tapizados se ven muy bien, sólo que debes elegir una tela que combine con la ropa de cama y el resto de la decoración. Los respaldos de madera también se ven espectacular porque aportan un toque acogedor al espacio.

