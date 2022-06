Se aburrieron de su terraza sin vida ¡Les quedó increíble!

Porque los espacios en casa evolucionan igual que las familias, es que si no le das importancia a cada una de tus habitaciones y rincones, verás cómo estos empiezan a desteñir con el paso de los años. Pero para que esto no te pase y sea solo una amarga experiencia que no querrás tener en casa, es que en este libro de ideas conoceremos cómo fue el antes y el después de una bella terraza.

El nombre de este proyecto se llama La terraza de Joanna y fue llevada a cabo por KELE. Ubicada en el centro de Madrid, existe mucho potencial escondido aquí, de modo que si ves una fotografía del antes y después verás que la diferencia es simplemente kilométrica.

¿Te gustaría ver el resultado final? Pues ¡pasemos a verlo!