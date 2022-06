6 Cosas que hacen que tu casa se vea fea ¡Y no te das cuenta!

Al momento de decorar cualquier espacio de la casa debemos ser cuidadosos de no caer en ciertos excesos, o al revés,en no descuidar un espacio que queremos que llame la atención por su belleza, elegancia o estilo, y no por su desorden, poco tacto o mal gusto. Por eso, en este Libro de Ideas les vamos a mostrar 6 cosas muy importantes que simplemente NO se deben descuidar al momento de decorar, así que ¡Ojo, piojo!

Esperamos que les guste, y sobre todo, que les sirva de guía para una mejor decoración. Y no olviden que para todos sus proyectos pueden contar siempre con la ayuda de nuestros expertos.

Comencemos.