10 Cosas que NUNCA deben faltar en tu terraza

Parece obvio, pero es que no da lo mismo el tipo de piso. Puede que tu casa ya tenga uno, pero eso no significa que sea el más adecuado o mejor para tu terraza. Considera que existen un montón de opciones de materiales para revestir los suelos y su mantenimiento y duración depende del tipo de elemento. No es lo mismo instalar adoquines que madera. Así que no te cierres con lo más popular o conocido, arriésgate con aquellos materiales poco explorados o que creas que se pueden ver bien en la terraza y el patio, aportando estilo. La madera, por ejemplo, es un elemento con mucho estilo, además de tener mucha calidad y resistencia.

Hay profesionales especializadas en la instalación de pisos que te pueden guiar.