15 Terrazas preciosas con muchas ideas que puedes copiar

Al parecer, esta terraza parece muy simple, pero no. Se trata de una opción innovadora y muy moderna. Los cerramientos para terrazas son geniales porque no interrumpen visualmente y pareciera que no hubiera nada, por lo que el espacio se ve amplio.

Esta terraza cuenta con una pérgola de metal con un techo y paredes de cristal. Este material es resistente, por lo que no debes temer que se dañe.