13 Cocinas preciosas que te inspiran a remodelar la tuya

Tener una barra grande en tu cocina dependerá del espacio que tengas, teniendo en cuenta que siempre es una gran inversión y que no es tan necesario si tu familia no es numerosa, ya que no todos los días recibimos a un número incalculable de personas.

Sin embargo, lo que nos gusta de esta propuesta es la tabla amplia de madera, sus sillas cómodas tapizadas y la buena iluminación.