10 Dormitorios rústicos que vas a querer copiar ahora mismo

Hay tantos DIY (Do it yourself – Hágalo usted mismo) en internet que te ayudará a ahorrar y a trabajar con materiales que tienes en tu casa que sin duda podrás darle todo un nuevo aire a tu habitación tan sólo con elementos de tu casa. Es algo que además tenemos en nuestra revista y que puedes encontrar en internet tantos proyectos DIY que no creerás cuán fácil y económico puede ser darle un estilo a tu habitación.

Si lo rústico es lo que te gusta o simplemente quieres darle ese aire a una habitación algo fría, siguiendo estos 7 consejos podrás llegar a ese estilo de muchas formas, y el resultado siempre será cómodo, espontáneo y muy pintoresco.

