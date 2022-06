7 Cosas que NUNCA debes poner en la entrada de tu casa

Un poco enlazado con tener varios y grandes muebles. No hay nada peor que tener mobiliario poco útil en un lugar de la casa que requiere mutifuncionalidad. Un hall de entrada no suele ser grande y tampoco está ahí para que se dejen los muebles que no tienen cabida en otro lado del hogar. Para evitar esto, deja sólo lo imprescindible. Alguna percha para colgar ropa, un espacio para dejar zapatos, por ejemplo, y una pequeña mesa de entrada si es que el espacio lo permite.

No se trata de llenar la entrada con muebles, sino que tener los que te hagan la vida más simple.