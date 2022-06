8 Muebles que afean tu casa ¡Sin que te des cuenta!

No te asustes, no queremos decir que te deshagas de tus sofás. Si tu living no es muy grande, tener varios sofás y sillas puede hacer que el lugar se vea más pequeño. En estos casos, los decoradores aconsejan preferir instalar un sofá Chaise Longue, en el cual puedes hallar dos muebles en uno. Este sofá es conocido por tener un lado en el que puedes estirar las piernas. Si te gusta y tu living es pequeñito, ésta puede ser una opción muy útil.