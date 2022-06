10 Cosas que la gente exitosa hace antes de acostarse

Sabemos que al final del día cuesta un poco ordenar la cocina, pero sabemos también que es desagradable despertar y no tener platos para el desayuno. Parece un consejo obvio, pero no se acueste sin al menos lavar los platos o ponerlos en el lavaplatos, guardar los recipientes con comida y botar la basura. Es agradable despertar y no encontrarse con un desastre deprimente en el momento de preparar el desayuno.