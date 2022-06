La casa perfecta para el campo ¡Te la puedes hacer igualita!

Un proyecto que tiene un potencial demasiado grande para desperdiciarlo: el contexto. El paisaje natural que rodea a esta casa es algo que no podemos ocultar y con lo que no podemos competir nunca. Por ello siempre será una sabia decisión para ti y tu arquitecto que el paisaje dialogue con tu casa. ¿Sería distinto una casa blanca o un proyecto muy oscuro no? ¡La madera es la clave aquí!