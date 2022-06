Pareja se aburrió de la rutina y se construyó una casa en la punta del cerro

Un proyecto hermosamente elaborado, donde la madera es el aliado en todo momento, en el aspecto estructural, en el aspecto estético y por su puesto en la decoración de un interior muy amplio a pesar de su tamaño. Con una terraza así esta pareja quedó más que feliz, les dio unas excusa para disfrutar de la naturaleza en su pequeño rincón natural y sin duda obtuvieron un proyecto completamente a su medida. ¿Pero eso no quiere decir que no puedas sacar algunas ideas no?

Esta casa rústica es el perfecto lugar para cualquiera que disfrute de los paisajes, de la soledad y que quieran su pequeño paraíso lejos de la ciudad.

