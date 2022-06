7 Cosas que debes saber al comprar una casa económica en Chile

La vivienda social no se entrega amoblada, está pintada simplemente, con instalaciones básicas como azulejo en el piso de los baños, junto a tuberías y tendidos eléctricos simples y de poca resistencia. Los pisos son de concreto y los acabados no se expanden en detalles, y por supuesto, no existe ningún tipo de amoblado, por lo que las cocinas debemos instalarlas nosotros mismos. Cada subsidio entrega diferentes opciones, por lo que al momento de evaluar nuestra casa debemos fijarnos bien hasta en el más mínimo detalle.