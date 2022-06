6 Cosas que NUNCA deberías tener en el baño de tu casa

Siempre hablamos del estilo minimalista, o del moderno, o incluso del industrial claro, son movimientos del diseño que está a la vanguardia de la época, pero tus espacios, son tuyos, por ende tu eliges su diseño su estilo y lo que se adapte a tu casa también. A veces no es tan bueno seguir las modas si no aquello que no te incomode y se relacione a tu estilo de vida.

Tampoco es lo ideal mezclar tu estilo y lo que se usa en la actualidad. Puedes hacerlo, pero lo mejor es ser tajante sólo con una corriente y el efecto será mucho más acertado.