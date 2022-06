10 Maneras de usar piedra laja en el patio ¡Que se vea muy bonito!

Ideal para aquellos que aman la vida en el patio, que tienen una piscina y sus invitados sólo disfrutan de su hermoso jardín ¿Por qué no agregar un horno de piedra a leña. Es un detalle realmente hermoso y que funciona a la perfección con este material. No sólo por su fácil expanción del calor, si no también por ser capaz de mantenerlo por mucho tiempo.

Todas estas formas son distintas maneras de usar un mismo material ¡No tenemos que limitarnos jamás! Y menos con cosas tan versátiles como la piedra. Con un poco de ingenio todo se puede.

