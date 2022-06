7 Tips que mantienen a los ladrones fuera de tu casa

Una de las principales ventajas de tener una casa es que tenemos un hogar completamente privado y sólo para nosotros porque no tenemos que compartir áreas comunes con ningún vecino, a no ser que sea en las veredas. Es un terreno únicamente para nosotros.

Pese a lo maravilloso que debe ser no compartir áreas comunes con vecinos, no tener que saludar a la señora fastidiosa del departamento del frente y que hace mucho ruido o no soportar al joven que vive más arriba que hace ruidosas fiestas todos los viernes, tener una casa tiene sus desventajas, especialmente en temas de seguridad.

Cuando se tiene una casa se deben tomar ciertas medidas de seguridad para no ser víctimas de los ladrones y encontrarnos con sorpresas desagradables como encontrar la casa sin electrodomésticos después de llegar del trabajo experimentar un portonazo o secuestro.

Si quieres mantener tu casa segura en este libro de ideas te daremos 7 consejos para que tengas tu casa resguardada y libre de ladrones y sorpresas desagradables. Son sugerencias muy fáciles de seguir así que presta mucha atención toma nota de lo que te diremos.