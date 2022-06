7 Ideas geniales para arreglar el patio ¡De una vez y para siempre!

Cuando el espacio no es suficiente, una forma de mejorar su apariencia es mediante la utilización de maceteros. Hay de varios modelos y materiales, por lo que puedes tener un lindo jardín gracias a estos. Si no tienes lugar para plantas, los maceteros pueden ayudar a dar ese toque verde tan especial que siempre puede hacer que tu patio luzca hermoso. Puedes dejarlos en el piso o colgarlos en paredes o techos. Varios decoradores aconsejan instalar muros verdes, ideales cuando no hay mucho espacio o se quiere implementar algo distinto.

Recomendado: 7 Buenas ideas para el jardín que seguro no habías pensado.