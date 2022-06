15 Baños con madera que todo chileno sueña con tener en casa

Elegir el negro para el baño no es una decisión fácil y no muchos decoradores lo recomiendan. Según se ha explicado, este tono genera que un espacio se vea más pequeño. Sin embargo, acá funciona perfecto porque se complementa con el blanco y la madera. Este material no suele ser escogido para el baño porque la humedad la daña, sin embargo, en algunas ocasiones es posible utilizarla. El gusto por la madera radica en que ésta le otorga calidez a cualquier lugar, y en un baño se considera importante asegurar un aspecto relajante.