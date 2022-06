3 Diseños de casas pequeñas ¡Con los planos!

Una casa que mezcla lo mejor de dos estilos que seguramente tu querrás. Una casa clásica pero que tiene soluciones modernas y mucho más sólidas. El techo tiene una estructura mucho más armada, donde los aleros sobresalen un poquito para no dañar las fachadas y por su puesto aquí la integración del auto como parte del estilo de vida es vital, no sólo como una base para estacionarlo si no con todo un techo que lo proteja del exterior. Aquí la escalera a la entrada no es sólo un detalle si no toda un experiencia que suma a una fachada más firme que las demás. Esos pilares arman toda una galería que aumentan los espacios interiores de la casa y le suma un lugarcito especial a tu jardín.