¿Tienes una cocina con poco espacio? ¡Sácale el máximo partido a cada rincón!

La ventilación no sólo es importante para eliminar los malos olores, sino que además ayuda a reducir los gases contaminantes y evitar que se acumule grasa en los distintos utensilios y que tengas que limipiar seguido tu cocina. Como ya te comentamos, si cuentas con ventanas dales un rol protagónico no sólo por la luz natural sino que además te ayudarán a ventilar este pequeño espacio. Utiliza cortinas que no restrinjan la luz y la ventilación y sean fáciles de combinar con los tonos y decoración del espacio. Si puedes prescindir de ellas, trata de no utilizarlas.



Pero si no cuentas con una ventana, busca una campana para encima de la cocina que no sólo funcione de manera rápida sino que además no sea ruidosa para no entorpecer tu tiempo de relajo. Si no cuentas con buena ventilación, la grasa y las partículas en suspensión se acumularán en tu cocina por lo que no pases por alto este detalle.