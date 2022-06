6 Remedios caseros y baratos para ¡Alejar las termitas de tu casa de madera!

Hemos hablado en innumerables oportunidades de cuán prestigiosa y habilidosa es la madera para la construcción de nuestra casa. Es un material noble, económico y que lo resultados van más allá de una simple decoración. Su calidez es incomparable, su origen sencillo y los potenciales para nuestra casa son infinitos.

Sin embargo, no todo puede ser tan perfecto ¿O no? La madera al ser un material natural tiene un plagas también que pueden hacer de tu casa un real caos si no son tratadas correctamente, hasta arquitectos hemos tenido que lidear con estos pequeños insectos, desde la construcción e incluso hasta en el disfrute de sus propietarios.

Pero tranquilos queridos lectores, que no vengo a asustarlos, si no a traerles algunas soluciones y datitos que pueden ayudarte a alejar estos insectos molestos de tu hermoso proyecto de arquitectura.