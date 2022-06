6 Casas sencillas ¡Perfectas para presupuestos reducidos!

Un diseño minimalista, porque no tiene absolutamente ningún decorado externo. El gran toque de diseño, es el muro liso y la forma misma de la casa. Es una de las mejores alternativas a la hora de ahorrar, que tu casa sea la obra de arte y no tener que cubrir superficies o gastar demás en terminaciones que muchas veces no logran un buen efecto. Invertir en una buena estructura y dejar que esta sea la real decoración ¡Es una estrategia del diseño minimalista!