5 Consejos del Feng Shui para dormir mejor ¡Y despertar como lechuga!

Si quieres despertar renovado/a y siempre listo para tener un día lleno de éxitos, entonces debes concentrarte en tu dormitorio, la habitación por excelencia dedicada al descanso y a la comodidad. Si no descansas bien y sientes que despiertas con un peso en tu espalda y no puedes conciliar buenas horas de sueño, entonces tendrás un día agotador con la idea de que no descansaste en absoluto.

El Feng Shui recomienda que tengas un lugar cómodo donde pasar tus noches y tus días de descanso por lo que es necesario preparar un espacio que se adapte a tus horarios de descanso.

Considera los siguientes datos de diseño y decoración para que tu dormitorio se convierta en un lugar único de descanso y mucho relajo.