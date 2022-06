Las mejores ideas para decorar tu casa con flores

No sólo es relevante qué tipo de flor elijas, sino que también cómo será su disposición en el espacio y que superficie elijas para ponerlas. En espacios pequeños, evita sobrecargar la atmósfera con colores y decoración, por lo que opta por elementos claros y flores claras. Tal como señalamos, en el baño conviene optar siempre por flores que transmitan frescura como las hortensias o lavandas. Las flores siempre serán un buen elemento para dar la bienvenida a tu casa. ¿Por qué no crear un arreglo floral para el hall de entrada que sea acogedor para recibir a los invitados? No sólo la mesa del comedor y la mesa de centro sirven para tener flores, el balcón y los dormitorios pueden combinar perfectamente con un buen ramo de flores.

¿Tienes considerado ya el recipiente donde poner las flores? Tan importante como la combinación y el espacio es el recipiente donde las pongas ya que pasan a ser parte de la decoración del espacio. Busca algún macetero vintage para tu living o quizás uno de vidrio si tu decoración tiende a ser moderna. Eso sí, mantén la paleta de colores que elegiste para tu casa para no saturar los espacios.