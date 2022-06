21 Ideas súper inteligentes para casitas pequeñas

Los jardines verticales son perfectos cuando tu patio es pequeño o simplemente no tienes, como sucede en los departamentos. Acá, tener un balcón puede ser el escenario ideal porque puedes ubicar el jardín vertical en la pared. No se necesita mucho presupuesto, sino que elegir las plantas perfectas. En estos casos, los paisajistas aconsejan los musgos y helechos, por ejemplo. Lo mejor es que no necesita de mucho presupuesto para mantenerlo.