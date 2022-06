15 Cocinas con living-comedor integrado ¡Te van a encantar!

Este es uno de los proyectos que mejor ejemplifica la realidad de varios departamentos de 30 m2 que tienen todo integrado. En estos casos es importante no abarrotar ningún espacio con mucho mobiliario ni adornos, de forma de no achicar el espacio. Los muebles no pueden ser grandes ni mal distribuidos. Acá, cualquier error puede ser una pesadilla.

Los colores base de esta casa son los tierra y neutros, que dan la facilidad de poder incorporar tonos más alegres. Se eligieron también muebles de líneas rectas y simples, que permiten suavizar el espacio.

Estos ambientes están muy bien decorados, ¿cuál es tu favorito?