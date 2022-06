15 Clósets perfectos que hacen que tu dormitorio se vea más grande

Si bien a primera vista no parece un clóset, en éste puedes guardar tus cosas de una manera muy llamativa. Este tipo de estructura no necesita mucho espacio, por lo que tu pieza no perderá metros. Así que si esperas tener un lugar para guardar tu ropa sin tener que perder espacio, éste es una de las mejores alternativas. Es sencillo, pero muy decorativo. Acá se puede jugar añadiendo cajones de colores y zonas para colgar la vestimenta.